Pepe'den Beşiktaş'a flaş cevap

Beşiktaş'ın uzun süredir kadrosuna katmak için uğraştığı Nicolas Pepe'den kötü haber geldi.
Fransız basınındad yer alan habere göre Nicolas Pepe, Beşiktaş'ın yaptığı teklifi kabul etmedi.
UZUN SÜREDİR İSMİ ANILIYORDU
Transfer sezonunun başlamasından beri adı Beşiktaş ile anılan Nicolas Pepe, L'Equipe'in haberine göre Beşiktaş'ın teklifini geri çevirdi.
Haberin içeriğinde Nicolas Pepe'nin reddetmesine dair herhangi bir açıklamada yer almadı.
28 MAÇA ÇIKTI
Geçtiğimiz sezon kiralık olarak gittiği Nice formasıyla 28 resmi maça çıkan Nicolas Pepe bu karşılaşmalarda gollük katkı sağladı.
Fransız basınındad yer alan habere göre Nicolas Pepe, Beşiktaş'ın yaptığı teklifi kabul etmedi.
UZUN SÜREDİR İSMİ ANILIYORDU
Transfer sezonunun başlamasından beri adı Beşiktaş ile anılan Nicolas Pepe, L'Equipe'in haberine göre Beşiktaş'ın teklifini geri çevirdi.
Haberin içeriğinde Nicolas Pepe'nin reddetmesine dair herhangi bir açıklamada yer almadı.
28 MAÇA ÇIKTI
Geçtiğimiz sezon kiralık olarak gittiği Nice formasıyla 28 resmi maça çıkan Nicolas Pepe bu karşılaşmalarda gollük katkı sağladı.