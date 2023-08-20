Pepe'den Beşiktaş'a flaş cevap

Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş'ın uzun süredir kadrosuna katmak istediği Nicolas Pepe'den cevap geldi. Fransız futbolcunun cevabının hayır olduğu iddia edildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Pepe'den Beşiktaş'a flaş cevap
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20 Ağustos 2023 16:47
Son güncelleme 20 Ağustos 2023 17:00
Beşiktaş'ın uzun süredir kadrosuna katmak için uğraştığı Nicolas Pepe'den kötü haber geldi.

Fransız basınındad yer alan habere göre Nicolas Pepe, Beşiktaş'ın yaptığı teklifi kabul etmedi.

UZUN SÜREDİR İSMİ ANILIYORDU

Transfer sezonunun başlamasından beri adı Beşiktaş ile anılan Nicolas Pepe, L'Equipe'in haberine göre Beşiktaş'ın teklifini geri çevirdi.

Haberin içeriğinde Nicolas Pepe'nin reddetmesine dair herhangi bir açıklamada yer almadı.

28 MAÇA ÇIKTI

Geçtiğimiz sezon kiralık olarak gittiği Nice formasıyla 28 resmi maça çıkan Nicolas Pepe bu karşılaşmalarda gollük katkı sağladı. 




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