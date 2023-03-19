Pendikspor, zirveye bir adım daha yaklaştı!

Spor Toto 1. Lig'in 27. haftasında Pendikspor, sahasında Altaş Denizlispor'u 2-1 yendi.



Pendik'e galibiyeti getiren golleri 45. dakikada penaltıdan Adrien Regattin ve 79. dakikada Ali Han Tuncer kaydetti. Altaş Denizlispor'un tek golü ise 90+5. dakikada Ömer Şişmanoğlu'ndan geldi.



Bu sonucun ardından Pendikspor, 47 puana yükseldi. Denizlispor ise 17 puanda kaldı.



Pendikspor, gelecek maçta Keçiörengücü'nü ağırlayacak. Denizlispor ise sahasında Boluspor ile karşılaşacak.



Stat: Pendik



Hakemler: Yasin Kol, Abdullah Bora Özkara, Deniz Turgut



Pendikspor: Kubilay Anteplioğlu, Gökcan Kaya, Berkay Sülüngöz, Murat Akça, Ferhat Öztorun, Ahmed Ildiz (Dk. 70 Ali Han Tunçer), Hasan Kılıç, Aosman, Regattin (Dk. 90+1 Oltan Karakullukçu), Kappel (Dk. 85 Oğulcan Çağlayan), Thuram (Dk. 85 Görkem Bitin)



Altaş Denizlispor: Hüseyin Altıntaş, Muhammet Özkal, Oğuz Yılmaz, Hakan Çinemre, Schwechlen, Gökhan Süzen (Dk. 68 Mustafa Çeçenoğlu), Muhammed Gönülaçar, Mayi (Dk. 68 Özer Özdemir), Djedje (Dk. 87 Okan Derici), Ömer Şişmanoğlu, Bekir Turaç Böke



Goller: Dk. 45 Regattin (Penaltıdan), Dk. 79 Ali Han Tunçer (Pendikspor), Dk. 90+5 Ömer Şişmanoğlu (Altaş Denizlispor)



Sarı kartlar: Dk. 28 Mayi, Dk. 32 Muhammed Gönülaçar, Dk. 78 Mustafa Çeçenoğlu, Dk. 88 Muhammet Özkal (Altaş Denizlispor), Dk. 87 Murat Akça (Pendikspor)





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