Pendikspor'dan Fenerbahçe maçı tepkisi

Pendikspor Kulübü, 4-1 kaybettikleri Fenerbahçe maçı sonrası çarpıcı bir açıklama yaptı.



Kulüpten yapılan paylaşımda şu ifadeler kullanıldı;



''Tarafsız olma durumu; yansızlık, bitaraflık. Senaryonuz işlemeye devam ediyor. Lig sonunda amaçladığımız finali oynatmak için elinizden geleni yapmaya devam ediyorsunuz. 2023/24 sezonu oyunlar kapalı gişe devam ediyor."



NE OLMUŞTU?



Pendikspor'da, 4-1 kaybettikleri Fenerbahçe maçında 2 kırmızı kart görülmesi üzerine teknik direktör İbrahim Üzülmez itirazları sonucu kırmızı kart görmüş ve maçın ardından konuşan yardımcı antrenör Eren Şafak, "Maçta emeğimiz çalındı" ifadelerini kullanmıştı.

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