Pendikspor'dan Fenerbahçe maçı tepkisi

Pendikspor, Fenerbahçe maçı sonrası çarpıcı bir açıklama yaptı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Pendikspor'dan Fenerbahçe maçı tepkisi
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10 Mart 2024 22:58
Son güncelleme 10 Mart 2024 23:04
Pendikspor Kulübü, 4-1 kaybettikleri Fenerbahçe maçı sonrası çarpıcı bir açıklama yaptı.

Kulüpten yapılan paylaşımda şu ifadeler kullanıldı;

''Tarafsız olma durumu; yansızlık, bitaraflık. Senaryonuz işlemeye devam ediyor. Lig sonunda amaçladığımız finali oynatmak için elinizden geleni yapmaya devam ediyorsunuz. 2023/24 sezonu oyunlar kapalı gişe devam ediyor."

NE OLMUŞTU?

Pendikspor'da, 4-1 kaybettikleri Fenerbahçe maçında 2 kırmızı kart görülmesi üzerine teknik direktör İbrahim Üzülmez itirazları sonucu kırmızı kart görmüş ve maçın ardından konuşan yardımcı antrenör Eren Şafak, "Maçta emeğimiz çalındı" ifadelerini kullanmıştı.
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