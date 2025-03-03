Pendikspor'da Sedat Ağçay ile yollar ayrıldı

Siltaş Yapı Pendikspor'da teknik direktör Sedat Ağçay ile yollar ayrıldı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Pendikspor'da Sedat Ağçay ile yollar ayrıldı
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03 Mart 2025 16:22
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Siltaş Yapı Pendikspor'da teknik direktör Sedat Ağçay ile yollar ayrıldı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 43 yaşındaki teknik adamla karşılıklı anlaşmayla yolların ayrıldığı belirtildi.

Siltaş Yapı Pendikspor, Sedat Ağçay yönetimindeki bu sezon ligde 19 maçta 7 galibiyet ile 6'şar beraberlik ve mağlubiyet yaşadı.

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