Pelkas: "Deplasman golü kalktı, turu geçebiliriz"

Fenerbahçe Dimitris Pelkas, Slavia Prag karşılaşmasının ardından konuştu.

Abone Ol
Pelkas: 'Deplasman golü kalktı, turu geçebiliriz'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
17 Şubat 2022 23:09
Fenerbahçe Dimitris Pelkas, Çekya temsilcisi Slavia Prag ile oynadıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Mücadeleyi değerlendiren Dimitris Pelkas "İlk yarıda Slavia Prag alanları iyi şekilde kapattı. Adam adama oynadılar. Bizim de opsiyon yaratmamız gerekiyordu ama yapamadık. İkinci yarı gol attık ve maçı dengeledik. Sonrasında hatamızdan bir gol yedik. Gol attık ama skor 3-2 olmuştu. Deplasman golü kalktı. Çekya'da savaşacağız. Turu geçebiliriz." dedi.

Kendi performansının değil, takımın performansının önemli olduğunu belirten Dimitris Pelkas "Takımın galibiyeti çok önemli. Bireysel performansla değil takım olarak galip gelmeliyiz. Giresunspor maçından sonra aynı şekilde devam etmek istedik. Bunu başaramadık. Odaklanmamız gereken lig maçı var. Ligde de aynı şekilde galibiyetle devam etmeliyiz." diyerek sözlerini noktaladı.

Dimitris Pelkas "Saha içerisinde herkes, her şeyini vermeli." diyerek sözlerini noktaladı.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.