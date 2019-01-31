Pelicans, Davis'i Lakers'a göndermek istemiyor, Demps telefonları açmıyor!

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New Orleans Pelicans'ın, Anthony Davis'i "şu an Los Angeles Lakers'a göndermekle ilgilenmediği" bildirildi.Pelicans'ın, takas son tarihi öncesinde Davis'i göndermek için acele etmediği, genel menajer Dell Demps'in takas tekliflerinden kaçındığı iddiası ortaya atıldı.Koç Alvin Gentry, Davis'in gelecekte takım için oynayıp oynamayacağını bilmediğini belirtmişti.Demps'in takımların Davis için takas teklifler üzerinde pazarlık etme amacıyla yapmaya çalıştığı telefon görüşmesi girişimlerini görmezden geldiği, duruma yakın bir kaynağa göre "telefonunu bilerek açmadığı" da eklendi.