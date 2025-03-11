NBA ve Avustralya Ulusal Basketbol Ligi (NBL), New Orleans Pelicans'ın Melbourne'de iki hazırlık maçı oynayacağını duyurdu.
Ekim 2025'te gerçekleşecek maçlar, NBA takımlarının Avustralya'da ilk kez mücadele edeceği karşılaşmalar olacak.
Pelicans, 3 Ekim'de Melbourne United ve 5 Ekim'de South East Melbourne Phoenix ile karşılaşacak. Organizasyon, NBA ve NBL arasındaki iş birliğinin bir parçası olarak NBL tarafından düzenlenecek.
Bu gelişme, 2016'dan bu yana süregelen NBA-NBL ortaklığının yeni bir adımı olarak görülüyor. Daha önce yedi NBL takımı, ABD'ye giderek 24 hazırlık maçında NBA ekipleriyle karşılaşmıştı.
Ekim 2025'te gerçekleşecek maçlar, NBA takımlarının Avustralya'da ilk kez mücadele edeceği karşılaşmalar olacak.
Pelicans, 3 Ekim'de Melbourne United ve 5 Ekim'de South East Melbourne Phoenix ile karşılaşacak. Organizasyon, NBA ve NBL arasındaki iş birliğinin bir parçası olarak NBL tarafından düzenlenecek.
Bu gelişme, 2016'dan bu yana süregelen NBA-NBL ortaklığının yeni bir adımı olarak görülüyor. Daha önce yedi NBL takımı, ABD'ye giderek 24 hazırlık maçında NBA ekipleriyle karşılaşmıştı.