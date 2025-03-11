NBA ve Avustralya Ulusal Basketbol Ligi (NBL), New Orleans Pelicans'ın Melbourne'de iki hazırlık maçı oynayacağını duyurdu.



Ekim 2025'te gerçekleşecek maçlar, NBA takımlarının Avustralya'da ilk kez mücadele edeceği karşılaşmalar olacak.



Pelicans, 3 Ekim'de Melbourne United ve 5 Ekim'de South East Melbourne Phoenix ile karşılaşacak. Organizasyon, NBA ve NBL arasındaki iş birliğinin bir parçası olarak NBL tarafından düzenlenecek.



Bu gelişme, 2016'dan bu yana süregelen NBA-NBL ortaklığının yeni bir adımı olarak görülüyor. Daha önce yedi NBL takımı, ABD'ye giderek 24 hazırlık maçında NBA ekipleriyle karşılaşmıştı.



