Pelicans, Avustralya'da iki hazırlık maçı oynayacak

NBA ve Avustralya Ulusal Basketbol Ligi (NBL), New Orleans Pelicans'ın Melbourne'de iki hazırlık maçı oynayacağını duyurdu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; X.com
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Pelicans, Avustralya'da iki hazırlık maçı oynayacak
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11 Mart 2025 12:53
NBA ve Avustralya Ulusal Basketbol Ligi (NBL), New Orleans Pelicans'ın Melbourne'de iki hazırlık maçı oynayacağını duyurdu.

Ekim 2025'te gerçekleşecek maçlar, NBA takımlarının Avustralya'da ilk kez mücadele edeceği karşılaşmalar olacak.

Pelicans, 3 Ekim'de Melbourne United ve 5 Ekim'de South East Melbourne Phoenix ile karşılaşacak. Organizasyon, NBA ve NBL arasındaki iş birliğinin bir parçası olarak NBL tarafından düzenlenecek.

Bu gelişme, 2016'dan bu yana süregelen NBA-NBL ortaklığının yeni bir adımı olarak görülüyor. Daha önce yedi NBL takımı, ABD'ye giderek 24 hazırlık maçında NBA ekipleriyle karşılaşmıştı.

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