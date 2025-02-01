Pedro Malheiro: 'Deplasmanlarda sıkıntı yaşıyoruz'

İlk dakikalar haricinda iyi bir ilk yarı oynadığımızı söyleyebilirim. İkinci yarıda ilk yarı gibi değildi. Deplasmanda sıkıntı çektiğimizi biliyoruz. Taraftarımızın desteği olmadığında sıkıntı çektiğimiz bir gerçek. Kazanmak için gelmiştik ama beraberlikle ayrıldık. Sonraki maçlarda elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz." sözlerini sarf etti.

Trabzonspor 'da Pedro Malheiro, 0-0 biten Kayserispor maçının ardından açıklamalarda bulundu.Deplasmanda zorlandıklarını söyleyen Malheiro,