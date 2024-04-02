Pedri: "Şampiyonlar Ligi'ni kazanabiliriz"

Barcelona'nın yıldızlarından Pedri, İspanyol basınına önemli açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Pedri: 'Şampiyonlar Ligi'ni kazanabiliriz'
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02 Nisan 2024 14:26
Barcelona'da bu sezon sakatlıkları sebebiyle istediği forma sürelerini yakalayamayan yıldız oyuncu Pedri önemli açıklamalarda bulundu.

"DEVLER LİGİ'Nİ KAZANABİLİRİZ"

İspanyol basınına Şampiyonlar Ligi eşleşmelerini değerlendiren Pedri, "Finalin Barça - Manchester City olmasını bekliyorum ama Barça - Real Madrid de iyi olurdu." dedi ve şu sözlerle devam etti:

"Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak mı? Biz Barcelona'yız, durum çok karmaşık ama elbette başarabiliriz."

Son olarak Lionel Messi'nin tarihin en iyisi olduğunu söyleyen Pedri şu sözlerle cümlelerini noktaladı:

"Lionel Messi'nin tarihin en iyi oyuncusu olduğuna şüphe yok. Ama Cristiano Ronaldo da iyi oyuncu."

24 MAÇA ÇIKTI

Bu sezon Barcelona formasıyla 24 resmi maça çıkan Pedri bu karşılaşmalarda 2 gol, 4 asistlik skor katkısı sağladı.

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