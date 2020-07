Pazarspor ilk yarıda işi bitirdi, 2. Lig'e yükseldi

Antalya'dan oynanan 2019-2020 Sezonu TFF 3. Lig 3. Grup Play-Off Finali'nde Somaspor'u 3-2 mağlup eden Pazarspor, TFF 2. Lig'e yükseldi.



Calista Sport Center'da oynanan maçı Pazarspor 3-2 kazanarak 3. Lig 3. Grup play - off finalini geçti ve adını TFF 2. Lig'e yazdırdı.



Pazarspor'a galibiyeti getiren golleri 19 ve 45+1. dakikalarda Mehmet Aytemiz, 43. dakikada penaltıda Cam Muhammet'ten ilk ilk yarıda geldi. Somaspor'un 73. dakikada Nurettin Çağlar ve 90+3. dakikada Mehmet Uysal'dan geldi ancak galibiyet için yeterli olmadı.



Karşılaşmanın ardından düzenlenen kupa töreni ile Pazarspor kupasına kavuştu. TFF 3. Lig'de daha önce play-off finallerini geçen takımlar 1. Grup'tan 24Erzincanspor ve 2. Grup'tan Turgutluspor olmuştu.



Stat: Calista Sports Center



Hakemler: Erkan Özdamar, Mehmet Şahan Yılmaz, Mehmet Yıldırım



Somaspor: Muharrem Tunay Meral, Melih Şencan, Muhsin Polat (Dk. 86 Kadir Karış), Muammer Atalay (Dk. 45 Melih Vardar), Onur Ulaş, Ali Akkuş (Dk. 86 Mustafa Şengül), Yusuf Can Abay (Dk. 46 Mustafa Aydoğdu), Mehmet Bağlı, Taner Yıldız (Dk. 69 Beytullah Özer), Nurettin Çağlar, Mehmet Uysal



Pazarspor: Ebubekir Elihoş, Şeyhmus Abdulkadir Aksu, Mehmet Aytemiz (Dk. 66 Oğuzhan Demir), Fatih Ergen, Can Muhammet Vural (Dk. 67 Muhammet Ali Aydın), Mehmet Eksik, Mete Karahan (Dk. 89 Sergen Ekinci), Kadir Kaan Yurdakul (Dk. 62 Eray Karataş), Mithat Pala (Dk. 88 Onur Civelek), Cevat Kuy, Aykut Civelek



Goller: Dk. 19 ve 45 Mehmet Aytemiz, Dk. 43 Can Muhammet Vural (Pazarspor), Dk. 73 Nurettin Çağlar, Dk. 90+3 Mehmet Uysal (Somaspor)



Sarı kartlar: Dk. 89 Mustafa Aydoğdu (Somaspor), Dk. 85 Mithat Pala, Dk. 90+5 Eray Karataş (Pazarspor)