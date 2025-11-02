Paul Onuachu'dan Victor Osimhen yanıtı!

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray derbide Trabzonspor'u konuk etti. Dev maç 0-0 sona ererken, maç sonrası Paul Onuachu'ya Victor Osimhen soruldu.
Nijeryalı santrfor Paul Onuachu, derbinin ardından koridorda kendisine yöneltilen "Osimhen mi sen mi?" sorusuna cevap verdi.
ONUACHU'DAN OSIMHEN CEVABI
Paul Onuachu'nun bu soruya, çıkışa doğru yöneldiği sırada arkasını dönerek "Osimhen" cevabını vermesi dikkat çekti.
PERFORMANSI
Paul Onuachu, Süper Lig'de çıktığı 11 maçta attığı 7 golle, gol krallığı listesinin zirvesinde yer alıyor.
Galatasaray
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|1
|Galatasaray
|11
|9
|2
|0
|25
|5
|29
|2
|Trabzonspor
|11
|7
|3
|1
|17
|7
|24
|3
|Fenerbahçe
|10
|6
|4
|0
|18
|6
|22
|4
|Göztepe
|11
|5
|4
|2
|13
|6
|19
|5
|Beşiktaş
|10
|5
|2
|3
|16
|12
|17
|6
|Samsunspor
|10
|4
|5
|1
|14
|10
|17
|7
|Gaziantep FK
|10
|5
|2
|3
|15
|18
|17
|8
|Konyaspor
|10
|4
|2
|4
|17
|15
|14
|9
|Başakşehir
|11
|3
|4
|4
|12
|9
|13
|10
|Alanyaspor
|10
|3
|4
|3
|11
|11
|13
|11
|Kocaelispor
|11
|3
|2
|6
|10
|15
|11
|12
|Rizespor
|10
|2
|4
|4
|11
|14
|10
|13
|Kasımpaşa
|10
|2
|4
|4
|9
|12
|10
|14
|Antalyaspor
|10
|3
|1
|6
|11
|20
|10
|15
|Gençlerbirliği
|11
|2
|2
|7
|10
|16
|8
|16
|Eyüpspor
|10
|2
|2
|6
|6
|13
|8
|17
|Kayserispor
|10
|0
|6
|4
|8
|22
|6
|18
|Karagümrük
|10
|1
|1
|8
|10
|22
|4