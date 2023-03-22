LA Clippers yıldızı Paul George, dün gece Oklahoma City Thunder'a karşı 101-100'lük mağlubiyette bacağından geçirdiği sakatlık sonrası oyunu terk etmek durumunda kaldı.



Thunder forveti Lugentz Dort'la girdiği ribaund pozisyonunda bacağı Dort'un bacağına çarpınca dizi ters yöne doğru esneyen George, hızlıca yere yığıldı ve takım arkadaşlarının yardımıyla soyunma odasına götürüldü.



PG, 13 yıllık kariyeri boyunca, 2014-15 sezonunun çoğunda kendisini parkelerden uzak tutan bacak kırılması da dahil olmak üzere, birden fazla bacak sakatlığıyla mücadele etmişti.



Clippers yıldızı, maçtan ayrılmadan önce oynadığı 35 dakikada 18 sayı, 7 ribaund ve 5 asist kaydetmişti.



PG, LA formasıyla dördüncü sezonunda 23.9 sayı, 6.1 ribaund ve 5.1 asist ortalamalarına sahip.



