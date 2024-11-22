Philadelphia 76ers, yıldız oyuncusu Paul George'un sol dizinde kemik çürüğü bulunduğunu ve en az iki maçı kaçıracağını duyurdu.



76ers, çekilen MR'da George'un dizinde yapısal bir hasar görülmediğini belirtirken, yıldız oyuncunun bu geceki Brooklyn Nets maçı ve Pazar günü eski takımı LA Clippers'a karşı olan iki iç saha maçını kaçıracağını ve önümüzdeki Pazartesi günü yeniden değerlendirilmeye alınacağını kaydetti.



George bu diz sakatlığını, Çarşamba gecesi Memphis Grizzlies'e karşı oynanan 117-111'lik deplasman yenilgisinin ikinci yarısının başlarında geçirmiş ve oyuna geri dönmemişti.



Philly yıldızı, sezon öncesi dönemde esnettiği ve sezonun ilk beş maçını kaçırmasına neden olan aynı dizini esnetmişti.



