Patrice Evra'dan Türkiye itirafı

Kariyerinde Manchester United, Juventus, Marsilya gibi önemli takımlarda forma giyen Fransız eski futbolcu Patrice Evra, Türkiye için bir itirafta bulundu.



Bir YouTube programına konuk olan Evra, en iyi atmosfer için gideceği stadyum sorusuna Celtic Park olarak cevap verirken, Türkiye'de Beşiktaş ve Galatasaray atmosferlerinin de inanılmaz olduğunu söyledi.



Evra, açıklamasında, "Türkiye'de Galatasaray ve Beşiktaş'ın atmosferi harikaydı. En çok keyif aldığım atmosfer ise Celtic Park'tı, gerçekten inanılmazdı." dedi.



Celtic Park'ta Manchester United ile Şampiyonlar Ligi'nde oynadıklarını belirten Fransız eski futbolcu, "Atmosfer gerçekten gergindi. Celtic Park, 'Asla yalnız yürümeyeceksin'in gerçek olduğu, gerçekten yaşandığı yer." diye konuştu.



Öte yandan Evra, Celtic ve Rangers arasında bir seçim yapsa hangisini tercih edeceği şeklinde gelen soruya ise, Sir Alex Ferguson'un Rangers'in eski futbolcusu olması nedeniyle cevap vermek istemediğini kaydetti.





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