Partizan, Monaco'ya karşı son nefeste kazandı!

Partizan, Euroleague'in 10. haftasında sahasında Monaco Basket'i 78-76 mağlup etti.

calendar 12 Kasım 2025 00:45
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Partizan, Monaco'ya karşı son nefeste kazandı!
Euroleague'in 10. haftasında Sırbistan temsilcisi Partizan, sahasında Fransız ekibi Monaco Basket'i konuk etti.

Belgrade Arena'da oynanan mücadeleyi Partizan, 78-76 kazandı.

Bu sonuçla birlikte Partizan, Euroleague'deki 4. galibiyetini elde etti. Monaco Basket ise 4. mağlubiyetini yaşadı.

Ligde gelecek hafta Partizan, Asvel'e konuk olacak. Monaco, Kızılyıldız deplasmanında olacak.
