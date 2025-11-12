Partizan, Monaco'ya karşı son nefeste kazandı!

Euroleague'in 10. haftasında Sırbistan temsilcisi Partizan, sahasında Fransız ekibi Monaco Basket'i konuk etti.
Belgrade Arena'da oynanan mücadeleyi Partizan, 78-76 kazandı.
Bu sonuçla birlikte Partizan, Euroleague'deki 4. galibiyetini elde etti. Monaco Basket ise 4. mağlubiyetini yaşadı.
Ligde gelecek hafta Partizan, Asvel'e konuk olacak. Monaco, Kızılyıldız deplasmanında olacak.
