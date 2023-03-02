Eski NBA oyuncusu Chandler Parsons, Brooklyn Nets forveti Ben Simmons'ın kariyerinin geri kalanında "büyük olasılıkla minimum kontratlı bir oyuncu" olacağını söyledi.



2016 NBA Draftı'nda 1. sıradan seçilmiş olan Simmons'ın, ligdeki dördüncü yılından bu yana yaşadığı düşüş dikkatleri çekiyor. 26 yaşındaki oyuncu, önceki sezonun tamamını kaçırdıktan sonra bu yıl parkelere dönmüş, fakat beklenen performanstan oldukça düşük bir seviyede oynamıştı.



Parsons'a göre Simmons'ın potansiyeline ulaşmasını engelleyen şey, fiziksel özelliklerinden çok zihinsel bir 'engel':



"Gerçekten iyi bir oyuncuydu. Halen atletik, güçlü bir fiziğe sahip ve harika bir saha görüşü var. Fiziksel anlamda bu ligde başarılı bir oyuncu olmak için gereken her özelliğe sahip. Ve ara ara bazen eskiden yaptığı gibi, ribaundı alıp, tam saha giderek potada bitirebildiği anlar da görüyorum."



Simmons'ın geleceği söz konusu olduğunda ise Parsons, Avustralyalı oyuncunun Brooklyn tarafından serbest bırakılabileceğini ve kariyerinin geri kalanına minimum sözleşmeli bir oyuncu olarak devam edebileceğini belirtti:



"Bence üstesinden gelemediği bir zihinsel blok var ve artık bunun hakkında konuşmayı bırakmamız gerekiyor. Onu olduğu gibi kabul etmemiz lazım. Bana kalırsa bu iş, sonunda kendisinin serbest bırakılmasıyla ve büyük olasılıkla kariyerinin sonuna dek minimum sözleşmeli bir oyuncu olmasıyla sonuçlanacak."



Bu sezon Simmons, Nets formasıyla maç başına 26.3 dakika sahada kalarak 6.9 sayı, 6.3 ribaund ve 6.1 asist ortalamaları yakalıyor.





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