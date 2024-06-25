Paris Olimpiyatları'na 6 sıkletin 5'inde kota alan kadın boksörler, iddialı hazırlanıyor

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na 6 sıkletin 5'inde kota alarak önemli başarı gösteren Kadın Boks Milli Takımı, bu başarısını madalyalarla taçlandırmayı hedefliyor.



Kadın Boks Milli Takımı, 50 kiloda Buse Naz Çakıroğlu, 54 kiloda Hatice Akbaş, 57 kiloda Esra Yıldız, 60 kiloda Gizem Özer ve 66 kiloda Busenaz Sürmeneli ile Paris 2024 Olimpiyatları için kota almayı başardı.



Tarihte ilk kez olimpiyatlara 5 sıklette katılacak milli takım, Busenaz Sürmeneli ve Buse Naz Çakıroğlu'nun Tokyo Olimpiyatları'nda gösterdiği başarıyı geliştirmek istiyor.



Tokyo 2020 Olimpiyatları'nda kadınlarda Busenaz Sürmeneli altın, Busenaz Çakıroğlu da gümüş madalya kazanarak Türk boks tarihine ilk madalyalarını kazandırmıştı.



Kastamonu Olimpiyat Hazırlık ve Kamp Eğitim Merkezi'nde çalışmalarını sürdüren milli takımın antrenörü Nazım Yiğit, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son olarak Tayland'da 23 Mayıs-3 Haziran'da gerçekleştirilen 2. Dünya Olimpiyat Kota Eleme Müsabakaları'na katıldıklarını söyledi.



Turnuvaya Esra Yıldız ve Büşra Işıldar ile katıldıklarını, diğer 4 boksörün daha önce kota aldığını belirten Yiğit, "Ben ikisinden de ümitliydim. 75 kilo olmadı, 57 kiloda aldık. 5 kadın, 3 erkek olarak Paris'e gideceğiz. Bu da büyük bir başarı. Kadınlarda ilk defa 6 sıkletin 5'inde olimpiyata katılıyoruz. Kadın boksu adına çok güzel bir başarı." dedi.



- "Çok iyi olduğumuzu düşünüyorum"



Boksörlerden övgüyle bahseden Yiğit, "Kota aldığımız 5 sıkletteki boksörler iyi sporcular. Asıl hedefimiz Paris idi. Paris'ten de en iyi derecelerle dönmeyi planlıyoruz. Bizim planımız olimpiyata kadar burada hazırlanmak. Yurt dışı kampı düşünmüyoruz. Bizi davet eden ülkelere 'Siz gelin' diyoruz. Paris'e Kastamonu'dan gitmeyi düşünüyoruz. En iyi şekilde hazırlanıyoruz." ifadelerini kullandı.



Milli boksör Gizem Özer ise yoğun bir çalışma gerçekleştirdiklerini dile getirerek, "Takım olarak güzel başarılara imza atacağımıza inanıyoruz. Çok iyi durumdayız. Kadın boksörler olarak 5 sıklette kota aldık. Sadece bir sıklette alamadık. Bu da Türk boksu için çok büyük bir başarı. Çok iyi olduğumuzu düşünüyorum." diye konuştu.









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