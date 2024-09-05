Para teniste Ahmet Kaplan 4.oldu

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda tekerlekli sandalye tenis quad kategorisinde Ahmet Kaplan, 4. oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Para teniste Ahmet Kaplan 4.oldu
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05 Eylül 2024 19:37
 Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda tekerlekli sandalye teniste quad kategorisinde milli sporcu Ahmet Kaplan, 4. oldu.

Roland Garros'ta oynanan tekerlekli sandalye tenis müsabakalarında quad kategorisinde bronz madalya maçı yapıldı.

Ahmet Kaplan, 3 numaralı seribaşı İsrailli Guy Sasson karşısında ilk seti 7-5 alan milli sporcu, ikinci seti 6-4 kaybetti ve maça 1-1'lik eşitlik geldi. Son seti Sasson, 6-1 aldı ve Ahmet maçı 2-1 kaybetti.

Tekerlekli sandalye teniste Türkiye'nin paralimpik oyunlar tarihinde yarı final oynayan ilk sporcusu olan Ahmet Kaplan, oyunları 4. sırada tamamladı.

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