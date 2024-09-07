Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda judoda erkekler +90 kilo J1 kategorisinde Onur Taştan, repesaj maçı oynayacak.
Champ-de-Mars Arena'da düzenlenen judo müsabakalarında milli sporcu, çeyrek finalde Moğolistan'dan Ganbat Dashtseren'le karşılaştı.
Rakibine 10-0 mağlup olan milli sporcu, bronz madalya iddiasını sürdürmek için bugün Kazakistan'dan Yerlan Utepov'la repesaj maçına çıkacak.
Champ-de-Mars Arena'da düzenlenen judo müsabakalarında milli sporcu, çeyrek finalde Moğolistan'dan Ganbat Dashtseren'le karşılaştı.
Rakibine 10-0 mağlup olan milli sporcu, bronz madalya iddiasını sürdürmek için bugün Kazakistan'dan Yerlan Utepov'la repesaj maçına çıkacak.
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU