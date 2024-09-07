Para judoda Onur Taştan, repesaj maçına çıkacak

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda judoda erkekler +90 kilo J1 kategorisinde mücadele eden Onur Taştan, bronz madalya şansı için repesaj mücadelesine çıkacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Para judoda Onur Taştan, repesaj maçına çıkacak
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
07 Eylül 2024 14:54
Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda judoda erkekler +90 kilo J1 kategorisinde Onur Taştan, repesaj maçı oynayacak.

Champ-de-Mars Arena'da düzenlenen judo müsabakalarında milli sporcu, çeyrek finalde Moğolistan'dan Ganbat Dashtseren'le karşılaştı.

Rakibine 10-0 mağlup olan milli sporcu, bronz madalya iddiasını sürdürmek için bugün Kazakistan'dan Yerlan Utepov'la repesaj maçına çıkacak.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery