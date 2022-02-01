Pandev 38 yaşında yeni transfer yaptı

Kuzey Makedonyalı deneyimli golcü Goran Pandev'in yeni kulübü Parma oldu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Pandev 38 yaşında yeni transfer yaptı
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31 Ocak 2022 23:42
Yıllara meydan okuyan golcü Goran Pandev'in yeni takımı Serie B'de Parma oldu.

Kış transfer döneminin son gününde Pandev sürpriz bir imza atarak tercihini Parma'dan yana kullandı. Yapılan açıklamada 38 yaşındaki Pandev'in bonservisiyle sarı lacivertli kulübe transfer olduğu bilgisi yer alırken transferin detayları açıklanmadı.

2015'ten bu yana Genoa'da forma giyen Kuzey Makedonyalı oyuncu Goran Pandev, 2014-2015 sezonunda kiralık olarak Galatasaray forması giymişti.

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