Pacers, Victor Oladipo'nun kalmak istediğine inanıyor

Indiana Pacers'ın, Victor Oladipo'nun Indiana'da kalmak istediğine inandığı bildirildi.



Oladipo, 2017'de imzaladığı 84 milyon dolarlık sözleşmesinin son sezonuna giriyor. Genel menajer Kevin Pritchard'a göre, Pacers yıldızı takımda kalmak istiyor.



Aralık ayında, ciddi bir sakatlık sonrası parkelere dönen Oladipo, Indiana'dan ayrılmak için diğer takımlardan yeterince ilgiyle karşılaşabilir. Eski Oklahoma City Thunder ve Orlando Magic guardı, Indiana'daki döneminde All-Star kalibresinde bir oyuncuya dönüşmüştü.



Temmuz ayında, Oladipo ile ilgilienen birkaç takımla takım olması üzerine, kendisinin ayrılmaya meyilli olabileceği bildirilmişti. Ancak Pritchard, henüz Oladipo ile bir görüşme yapmış değil ve 28 yaşındaki oyuncudan aksini duyana kadar, ayrılmak istemediğine inanıyor.



Oladipo, Indiana Pacers ile oynadığı üç sezonda maç başına 20.7 sayı, 5.1 ribaund ve 4.3 asist ortalamaları yakalamıştı.



