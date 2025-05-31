Özkan Arseven: 'Beşiktaş şampiyon olacak'

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final serisi ilk maçında konuk ettiği Galatasaray'ı 91-75 yenen Beşiktaş'ta yönetim kurulu üyesi Özkan Arseven, sezonu şampiyon tamamlamak istediklerini söyledi.Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki derbide Galatasaray'ı mağlup eden Beşiktaş, play-off çeyrek final serisinde 1-0 öne geçti.Özkan Arseven, başantrenör Dusan Alimpijevic ve oyunculardan Berk İbrahim Uğurlu maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.değerlendirmesinde bulundu.Beşiktaş Fibabanka Başantrenörü Dusan Alimpijevic ise ikinci maç için hazırlanmaları gerektiğini vurgulayarakdiye konuştu.Derbi müsabakasında 19 sayı üreten Berk İbrahim Uğurlu, siyah-beyazlı taraftarlardan övgüyle söz ederekifadelerini kullandı.Karşılaşmadaki performansını da değerlendiren 29 yaşındaki basketbolcu,diyerek sözlerini tamamladı.