Özdeş: 'İçim buruk çünkü kazanabilirdik'

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda Yukatel Kayserispor ile 0-0 berabere kalan Kasımpaşa'nın teknik direktörü Kemal Özdeş, puan aldıkları için mutlu olduklarını söyledi.



Özdeş, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, karşılaşmanın ilk yarısında rakibi iyi durduklarını, ikinci devrede ise kazanacak pozisyonlar yakaladıklarını belirterek, "Aldığımız puandan dolayı mutluyum ama maçın ikinci yarısında oynadığımız oyunun karşılığında, girdiğimiz net pozisyonlara baktığımda, bir parça içim buruk çünkü kazabileceğimiz bir maçtı." ifadelerini kullandı.



Özellikle ikinci yarı ortaya koydukları futbolla sahadan 3 puanla ayrılma imkanı yakaladıklarını dile getiren Özdeş, şunları kaydetti:



"Kendi yarı alanımızda kaptığımızı topları hücum ve orta saha kopukluklarından dolayı etkili sonlandıramadık. Maçın ikinci yarısında daha doğru yerlerde, daha doğru şekilde topa sahip olduk. Rakip yarı alanına daha etkili gitmeye başladık. Ceza sahası hareketliliğimiz arttı. Neticede iki tane karşı karşıya pozisyonumuz var. Bunları değerlendirsek kazanan olurduk. İyi bir maç oldu. Geniş bir kadrom var. Kim görev alırsa görevini yerine getiriyor. Şimdi hiç beklemeden pazar günü oynayacağımız maça hazırlanacağız. Bulunduğumuz bölgeden kazanarak çıkmak istiyoruz. İnanıyorum ki bunu gerçekleştirecek gücümüz var."





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