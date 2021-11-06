Ozan Kabak'ın hocası Farke ile yollar ayrıldı

Premier Lig ekibi Norwich City, teknik direktör Daniel Farke ile yollarını ayırdı.

Haber; AA
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Ozan Kabak'ın hocası Farke ile yollar ayrıldı
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06 Kasım 2021 23:00
İngiltere Premier Lig ekibi Norwich City, teknik direktör Daniel Farke'nin görevine son verdi.

Norwich City Kulübü, geçen sezon takımı Premier Lig'e taşıyan 45 yaşındaki Alman çalıştırıcı Farke ve ekibiyle yolların ayrıldığını duyurdu.

Sezona iyi başlayamayan Norwich City, ilk galibiyetini bu hafta Brentford deplasmanında 2-1'lik skorla almıştı.

Milli futbolcu Ozan Kabak'ın da forma giydiği Norwich City, ligde 5 puanla son sırada bulunuyor.


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