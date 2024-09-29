Beşiktaş'ta forma şansı bulamayan Alex Oxlade-Chamberlain'i Derby County FC ve Bristol City'nin kadrosuna katmak istediği öne sürüldü.
Championship takımları transferde ısrarcı. İngiliz futbolcunun devre arasında Siyah- Beyazlı yönetime ayrılmak istediğini söylemesi gelen bigiler arasında.
30 Haziran 2026'ya kadar sözleşmesi bulunan futbolcu konusunda bonservis talep edilmesi beklenmiyor. Tecrübeli orta sahanın güncel piyasa değeri 4 milyon 200 bin Euro.
Oxlade Chamberlain, ada yolcusu!
Beşiktaş'ta forma şansı bulamayan Alex Oxlade-Chamberlain için Derby County FC ve Bristol City'nin devre arası transfer döneminde devreye girmesi bekleniyor.
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29 Eylül 2024 13:11
Beşiktaş'ta forma şansı bulamayan Alex Oxlade-Chamberlain'i Derby County FC ve Bristol City'nin kadrosuna katmak istediği öne sürüldü.
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