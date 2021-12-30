Ousmane Dembele'den şok eden talep!

Barcelona ile yeni sözleşme görüşmelerine devam eden Ousmane Dembele'nin yıllık 40 milyon euro ve 20 milyon euro imza parası istediği ifade edildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Ousmane Dembele'den şok eden talep!
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30 Aralık 2021 17:09
Barcelona'daki geleceği belirsizliğini koruyan ve kulüple yeni sözleşme görüşmelerine devam eden Ousmane Dembele için İspanyol medyasından flaş bir iddia geldi.

Mundo Deportivo'da yer alan habere göre; iki taraf arasında çarşamba günü yapılan müzakerelerin olumsuz sonuçlandığı ve Fransız futbolcunun yeni sözleşmeden çok, takımdan ayrılmaya daha yakın olduğu belirtildi.

Basında çıkan haberde, Dembele'nin menajerliğini yapan Moussa Sissoko'nun kulüpten yıllık 40 milyon euro yıllık ücret ve yeni sözleşme için 20 milyon euro da imza parası istediği aktarıldı.

Barcelona'nın bu durum karşısında Fransız futbolcunun takımda kalacağına yönelik karamsar olduğu ancak önümüzdeki günlerde yeni görüşmelerin de olabileceği kaydedildi.

Bu sezon Barcelona'da 8 maça çıkan 24 yaşındaki futbolcu, gol atma başarısı göstermezken, iki asist yaptı.

Barcelona'nın 2017 yazında Borussia Dortmund'dan kadrosuna kattığı Dembele'nin adı son dönemde Newcatle United, PSG ve Juventus ile anılıyor.


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