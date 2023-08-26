Osman Özköylü: ''Beraberlik adaletli sonuçtu''

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Kasımpaşa ile 1-1 kalan Pendikspor'da teknik Direktör Osman Özköylü, maç sonrası açıklamalarda bulundu.



Özköylü, Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda yapılan maçtan sonra düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.



"Kazanamadığımıza mı üzülelim, kaybetmediğimize mi sevinelim bilemiyoruz." diyen Özköylü, "İlk yarısı tam istediğimiz ve planladığımız gibi geçti. Çok iyi pozisyonlar bulduk. Halil'in kanadından çok etkili toplar getirdik. Maçın genelinde 4-5 net pozisyonumuz var. İkinci yarı oyun tempomuz düştü. Bu da çok normal. Aramıza yeni katılan, hazırlık kampı geçirmeyen oyuncularımız var. Hem gelişme hem de adaptasyon sürecinde bir takımız. Hazırlık devresini birçok oyuncumuz olmadan geçirdik. Bu da bizim için en büyük handikap. Hem fiziksel hem mental hem de taktiksel olarak gelişim sürecindeyiz." ifadelerini kullandı.



Ligin ilk haftasında Atakaş Hatayspor'a farklı yenildiklerini hatırlatan Özköylü, şunları kaydetti:



"İlk maç yaşadığımız hayal kırıklığı ve üzüntünün ardından toparlanma sürecindeyiz. Yaptığımız iş çok önemli. Oyuncu arkadaşlarımı kutluyorum. Dirençli ve güçlü bir futbol oynamaya çalıştık. İkinci yarıda topu biraz daha tutabilsek, ilk yarıdaki oyunu sürdürebilsek bambaşka bir skor ortaya çıkabilirdi. İkinci yarıda yediğimiz gole kadar pozisyonlar vardı. Onları atabilsek maçı kopartabilirdik ama çok basit bir gol yedik. Bu kadar yoğun mücadele verdiğimiz, kazanmaya çok yakın olduğumuz maçta böyle gol yemek bizi üzdü. Ancak deplasmanda kazanılmış 1 puan çok önemli. Bir yandan maçı kazanamamanın üzüntüsünü, bir yandan da deplasmanda alınan 1 puanın sevincini yaşıyoruz."



Osman Özköylü, milli maç arasından sonra daha iyi olacaklarını belirterek, "Gelişeceğiz. Önümüzde daha zaman var. Milli maç arasından sonra hem fiziksel hem de taktik açıdan istediğimiz takımı göreceğimizi düşünüyorum. Önümüzdeki birkaç hafta bizim için çok önemli. İnşallah milli maç arasından çok daha iyi, güçlü ve istediği futbolu oynayan bir Pendikspor sahada olacaktır." diye konuştu.



