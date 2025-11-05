Osimhen, tarih yazmaya 1 adım uzakta

Avrupa'da 7 maç üst üste gol atarak 6 maçlık seriye sahip Burak Yılmaz'ı geride bırakan Victor Osimhen, sarı-kırmızılı formayla Avrupa kupalarında 9 gole ulaştı.
12 golle Baros'un zirvede olduğu listede şu an 6. sırada yer alan Nijeryalı yıldız, 1 gol atarsa Kewell'ı, 2 gol kaydederse Hagi ve Jardel'i yakalayacak.
Osimhen, Ajax karşısında hocası Okan Buruk'un en güvendiği isim olacak.
12 golle Baros'un zirvede olduğu listede şu an 6. sırada yer alan Nijeryalı yıldız, 1 gol atarsa Kewell'ı, 2 gol kaydederse Hagi ve Jardel'i yakalayacak.
Osimhen, Ajax karşısında hocası Okan Buruk'un en güvendiği isim olacak.