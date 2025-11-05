04 Kasım
SSC Napoli-E. Frankfurt
0-0
04 Kasım
Oxford United-Stoke City
0-3
04 Kasım
Birmingham City-Millwall
4-0
04 Kasım
Bristol City-Blackburn Rovers
0-1
04 Kasım
Charlton Athletic-West Bromwich
1-0
04 Kasım
Derby County-Hull City
2-1
04 Kasım
Ipswich Town-Watford
1-1
04 Kasım
Leicester City-Middlesbrough
1-1
04 Kasım
Olympiakos-PSV Eindhoven
1-1
04 Kasım
Slavia Prag-Arsenal
0-3
04 Kasım
Bodo/Glimt-AS Monaco
0-1
04 Kasım
Tottenham-Kopenhag
4-0
04 Kasım
Atletico Madrid-Union St.Gilloise
3-1
04 Kasım
Liverpool-Real Madrid
1-0
04 Kasım
PSG-Bayern Munih
1-2
04 Kasım
Juventus-Sporting CP
1-1
04 Kasım
Coventry City-Sheffield United
3-1

Osimhen, tarih yazmaya 1 adım uzakta

Victor Osimhen, atağı 1 gole Kewell'ı, iki gole Hagi ve Jardel'i yakalayacak. Hat-trick yaparsa da zirveye kurulacak.

calendar 05 Kasım 2025 08:16
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Osimhen, tarih yazmaya 1 adım uzakta
Avrupa'da 7 maç üst üste gol atarak 6 maçlık seriye sahip Burak Yılmaz'ı geride bırakan Victor Osimhen, sarı-kırmızılı formayla Avrupa kupalarında 9 gole ulaştı.

12 golle Baros'un zirvede olduğu listede şu an 6. sırada yer alan Nijeryalı yıldız, 1 gol atarsa Kewell'ı, 2 gol kaydederse Hagi ve Jardel'i yakalayacak.

Osimhen, Ajax karşısında hocası Okan Buruk'un en güvendiği isim olacak. 

 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 11 9 2 0 25 5 29
2 Fenerbahçe 11 7 4 0 21 8 25
3 Trabzonspor 11 7 3 1 17 7 24
4 Samsunspor 11 5 5 1 17 11 20
5 Göztepe 11 5 4 2 13 6 19
6 Gaziantep FK 11 5 3 3 15 18 18
7 Beşiktaş 11 5 2 4 18 15 17
8 Konyaspor 11 4 2 5 18 18 14
9 Alanyaspor 11 3 5 3 11 11 14
10 Başakşehir 11 3 4 4 12 9 13
11 Rizespor 11 3 4 4 12 14 13
12 Antalyaspor 11 4 1 6 12 20 13
13 Kocaelispor 11 3 2 6 10 15 11
14 Kasımpaşa 11 2 4 5 11 15 10
15 Kayserispor 11 1 6 4 11 24 9
16 Gençlerbirliği 11 2 2 7 10 16 8
17 Eyüpspor 11 2 2 7 6 14 8
18 Karagümrük 11 1 1 9 10 23 4
