Osimhen'in gönlü Ada'da

Birçok Avrupa ekibini peşine takan Victor Osimhen'in İngiltere'de top koşturmak istediği iddia edildi. Manchester United'ın, Garnacho'yu takaslama önerisiyle transferde ön plana çıkabileceği belirtildi.

Haber; Akşam, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Osimhen'in gönlü Ada'da
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
01 Nisan 2025 12:35
Galatasaray'ın kiralık golcüsü Victor Osimhen'in geleceği belirsizliğini koruyor. Sezon başında Napoli'den geçici transfer edilen Nijeryalı golcü; Manchester United, Liverpool, Tottenham, Arsenal, Barcelona, Juventus gibi takımların listesine girdi.

İngiliz basınına göre yıldız forvet, gelecek sezon kariyerine İngiltere'de devam etmek istiyor. Ada'da ise ön plana çıkan ekip Kırmızı Şeytanlar oldu.

Napoli, Osimhen'e karşılık Garnacho'yu öneren ManU'ya sıcak baktı. Premier Lig devi, bir miktar da bonservis ödeyerek transferi bitirebilir.

ASLAN DA İŞİN İÇİNDE

Sarı-Kırmızılı Yönetim de Osimhen için çalışmalarını sürdürüyor. Nijeryalı oyuncunun 75 milyon euroluk bonservisinin 45-50 milyon euro civarındaki bölümünü hazırlayan Galatasaray Yönetimi, kalan kısım için sponsorluk arayışında.

26 yaşındaki oyuncuyla bu ayın sonunda bir görüşme yapılacak. Osimhen eğer 'evet' derse Cim-Bom, çeşitli sponsorluklarla bu transferi bitirecek.

PERFORMANSI

Bu sezon Galatasaray formasıyla 31 maça çıkan Nijeryalı santrfor, 26 gol ve 5 asistlik katkı yaptı. 

 
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery