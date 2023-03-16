Osimhen coştu, Napoli rahat turladı!

Şampiyonlar Ligi son 16 turu ikinci maçında Napoli, sahasında Eintracht Frankfurt'u 3-0 yendi. Toplam 5-0'lık skora ulaşan İtalyanlar, çeyrek finale adını yazdırdı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
Abone Ol
Osimhen coştu, Napoli rahat turladı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
16 Mart 2023 00:54
Şampiyonlar Ligi son 16 turu ikinci maçında Napoli, sahasında Eintracht Frankfurt'u konuk etti.

Diego Armando Maradona Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi, ilk maçta 2-0 galip gelen Napoli 3-0 kazandı. Toplamda 5-0'lık skora ulaşan İtalya ekibi, finale yükseldi.

Napoli'ye galibiyeti getiren golleri 45+2 ve 53. dakikalarda Vitor Osimhen ve 64. dakikada penaltıdan Piotr Zielinski kaydetti.


NAPOLI'DEN BİR İLK!

Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde yalnızca bir maçta mağlup olan mavi-beyazlılar, Frankfurt'u da geçerek kulüp tarihinde ilk defa Şampiyonlar Ligi çeyrek finaline adını yazdırdı.

İtalyan ekibinin çeyrek finaldeki rakibi 17 Mart Cuma günü TSİ 14:00'te çekilecek kurayla belli olacak.

 

 

 

 

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Google'da şu an en çok arananlar

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery