Şampiyonlar Ligi son 16 turu ikinci maçında Napoli, sahasında Eintracht Frankfurt'u konuk etti.



Diego Armando Maradona Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi, ilk maçta 2-0 galip gelen Napoli 3-0 kazandı. Toplamda 5-0'lık skora ulaşan İtalya ekibi, finale yükseldi.



Napoli'ye galibiyeti getiren golleri 45+2 ve 53. dakikalarda Vitor Osimhen ve 64. dakikada penaltıdan Piotr Zielinski kaydetti.





NAPOLI'DEN BİR İLK!



Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde yalnızca bir maçta mağlup olan mavi-beyazlılar, Frankfurt'u da geçerek kulüp tarihinde ilk defa Şampiyonlar Ligi çeyrek finaline adını yazdırdı.



İtalyan ekibinin çeyrek finaldeki rakibi 17 Mart Cuma günü TSİ 14:00'te çekilecek kurayla belli olacak.





















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