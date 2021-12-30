Osayi-Samuel: "Fenerbahçe bu turnuvayı kazanmak istiyor"

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında Afyonspor'u 2-0 yenerek bir üst tura yükselen Fenerbahçe'de, ikinci golü atan Bright Osayi-Samuel, maçın kendileri adına zor geçtiğini söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Osayi-Samuel: 'Fenerbahçe bu turnuvayı kazanmak istiyor'
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30 Aralık 2021 00:21
Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında Afyonspor'u 2-0 yenerek bir üst tura yükselen Fenerbahçe'de, ikinci golü atan Bright Osayi-Samuel, maçın ardından değerlendirmelerde bulundu.

Osayi-Samuel yaptığı açıklamada, "Zor bir maç oldu. Bugün ekstra dakikalarda attığımız gollerle kazandık. Bir üst tura çıktık. Bu da bizim ne kadar çok istediğimizi gösterdi. Kazanmamız gereken bir maçtı. Fenerbahçe bu turnuvayı kazanmak istiyor. Bizler açısından önemliydi tur. Gayet mutluyuz. Beraber kazandık. Bizim için iyi bir gün oldu." dedi.

Attığı gol ile ilgili de konuşan tecrübeli oyuncu, "Benim işim bu. Fenerbahçe beni bu yüzden aldı. Benim için önemli olan istikrarlı, özgüvenli devam edebilmek. Eksik yerleri geliştirmek. Bunları yaptıktan sonra iyi şeylerin geleceğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Osayi Ayrıca, "Atak eğilimi olan bir futbolcuyum. Pereira döneminde defansif yönünde geliştim. Oyunu daha iyi anlamak adına geliştim. Futbol sadece ofansif bir oyun değil. Aynı şekilde hala öğrenmeye devam ediyorum. Hoca beni hangi pozisyonda oynatırsa oynatsın benim hedefim %100'ümle sahada olmak." diyerek sözlerini noktaladı.


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