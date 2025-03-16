Orkun ve Kerem Benfica'ya 3 puanı getirdi!

Portekiz Premier Lig'in 26. hafta maçında Benfica, Rio Ave'ye konuk oldu.Rio Ave Futebol Clube Stadyumu'ndaki mücadeleyi konuk ekip Benfica 3-2 kazandı.Benfica'ya galibiyeti getiren golleri 30. dakikada, 53. dakikada penaltıdanve 80. dakikadakaydetti.Rio Ave'nin gollerini ise 64. dakikada Brandon Aguilera ile 75. dakikadaattı.Mücadeleye Benfica formasıyla ilk 11'de başlayan, 74.dakikada yerini'e bıraktı.Öte yandan mücadeleye yedek kulübesinde başlayan74. dakikada'nin yerine oyuna dahil oldu ve 80 dakikada Benfica'ya galibiyeti getiren golü kaydetti.Rio Ave'de mücadeleye ilk 11'de başlayan, 73. dakikada oyundan alındı.Bu sonucun ardından Benfica, bir maçı eksik olmasına rağmen puanını 59'a yükseltti ve lider Sporting'in 3 puan gerisinde ikinci sıradaki yerini korudu. Rio Ave, 29 puanda kaldı.Portekiz Premier Lig'in gelecek haftasında Benfica, Gil Vicente deplasmanına gidecek. Rio Ave, Casa Pia'ya konuk olacak.