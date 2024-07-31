Orkun Kökçü'nün ağabeyinden sürpriz imza!

Finlandiya ekibi Helsinki, Benfica'da top koşturan Orkun Kökçü'nün ağabeyi Ozan Kökçü'yü renklerine bağladı.



2.5 YILLIK SÖZLEŞME İMZALADI



Helsinki, Ozan Kökçü ile 2.5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. Geçen sezonu Hollanda 2. Lig'i ekibi FC Eindhoven'da geçiren Ozan Kökçü, 7 kez de Azerbaycan Milli Takımı formasını giydi.



16 KEZ SKOR KATKISI VERDİ



Hollanda 2. Lig'inde en iyi 11'e seçilen kanat oyuncusu geride bıraktığımız sezon 38 maçta 12 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.





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