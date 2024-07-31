Orkun Kökçü'nün ağabeyinden sürpriz imza!

Milli futbolcu Orkun Kökçü'nün ağabeyi 25 yaşındaki Ozan Kökçü, Finlandiya ekibi Helsinki ile 2.5 yıllık sözleşme imzaladı.

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Orkun Kökçü'nün ağabeyinden sürpriz imza!
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31 Temmuz 2024 19:12
Finlandiya ekibi Helsinki, Benfica'da top koşturan Orkun Kökçü'nün ağabeyi Ozan Kökçü'yü renklerine bağladı.

2.5 YILLIK SÖZLEŞME İMZALADI

Helsinki, Ozan Kökçü ile 2.5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. Geçen sezonu Hollanda 2. Lig'i ekibi FC Eindhoven'da geçiren Ozan Kökçü, 7 kez de Azerbaycan Milli Takımı formasını giydi.

16 KEZ SKOR KATKISI VERDİ

Hollanda 2. Lig'inde en iyi 11'e seçilen kanat oyuncusu geride bıraktığımız sezon 38 maçta 12 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.

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