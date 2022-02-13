Orkun Kökçü atıyor, Feyenoord uçuyor

Hollanda Ligi'nde 22. hafta mücadelesinde RKC Waalwijk ile Feyenoord kozlarını paylaştı.



Mandemakers Stadı'nda oynanan karşılaşmada Feyenoord, 2-0'lık skorla kazandı. Konuk takıma galibiyeti getiren golleri 45. dakikada milli oyuncumuz Orkun Kökçü ile 89'da Jorrit Hendrix (Asist: Orkun) kaydetti. Son 3 maçında 4. kez fileri havalandıran Orkun, bu sezon ligde 5. golüne ulaştı.



Alınan bu sonucun ardından RKC Waalwijk, 22 puanda kalırken, Feyenoord ise 48 puana yükselerek zirve takibini sürdürdü.



Ligin bir sonraki hafasında Feyenoord, sahasında Cambuur'u konuk edecek.





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