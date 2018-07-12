Omri Casspi, Memphis Grizzlies ile imza attı

Memphis Grizzlies genel menajeri Chris Wallace bugün takımın Omri Casspi ile imza attığını açıkladı. Anlaşmanın şartları açıklanmadı.



Casspi, kariyerinde 552 normal sezon maçında yer aldı ve Sacramento Kings, Cleveland Cavaliers, Houston Rockets, New Orleans Pelicans, Minnesota Timberwolves ve Golden State Warriors ekipleri ile dokuz yıllık NBA kariyeri boyunca 20.7 dakikada 8.0 sayı, 4.1 ribaund ve 1.2 asist ile oynadı.



30 yaşındaki oyuncu, önceki sezon 53 maçta Warriors formasıyla 5.7 sayı, 3.8 ribaunt ve 1.0 asist ortalamaları yakaladı.



