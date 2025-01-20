Ömer Üründül: 'En Nesyri beş gol atabilirdi'

Sabah spor yazarı Ömer Üründül, Süper Lig'de oynanan Adana Demirspor - Fenerbahçe karşılaşmasını köşesinde yorumladı.



İşte Ömer Üründül'ün o yazısı:



"ÜRETKENLİK KONUSUNDA CİDDİ SIKINTI YAŞADILAR"



"Fenerbahçe, zayıf rakibine karşı ilk yarıda üretkenlik konusunda ciddi sıkıntılar yaşadı. Kapalı savunmaya karşı set oyununda olumlu varyasyonlar geliştiremeyen Sarı-Lacivertliler, yalnızca iki pozisyon bulabildi. Öte yandan Adana Demirspor'un net gol pozisyonunu İrfan Can kurtardı. Takımın en eleştirilen yanı ise rakibin haftalar sonra puan kaybettiği bir haftada futbolcuların düşük enerjiyle oynaması oldu."



"DAHA FAZLA GOL ATABİLİRDİ"



"En Nesyri'ye medyada 'İyi santrfor değil' diyenler var. F.Bahçe'de pozisyonlara giren, asistler yapan Nesyri 5 gol de atabilirdi."



