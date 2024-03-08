Ömer Faruk Ünal: '6 hakemin ambargolu olduğu takım Fenerbahçe'

Türkiye Gazetesi yazarı Ömer Faruk Ünal, Şansal Büyüka'nın iddia ettiği 6 hakemin ambargolu olduğu kulübün Fenerbahçe olduğunu yazdı.
İşte Ünal'ın yazısından öne çıkan kısımlar;
"Gazeteci büyüğümüz Şansal Büyüka'nın hafta içinde; '12 hakemin altısı bir kulüp tarafından ambargolu' iddiasını ortaya attı.
Futbol Federasyonu 'Kulüplerden ambargolu hakemler varmış, disiplin soruşturması açılan hakemler varmış, TFF'nin güçlü üyeleri hakem yönetimleri ile ilgili kulüpçülük yapıyormuş gibi ifadelerin gerçekle ilgisi yoktur' açıklaması yaptı.
Peki gerçekte bu iddianın altı dolu mu, yoksa TFF'nin açıkladığı gibi 'gerçekle ilgisi yok' mu? Gelin ona bakalım…
'O KULÜP GALATASARAY DEĞİL'
Fenerbahçeli bazı yazarlar, hakemlere ambargo koyan kulübün Galatasaray olduğunu düşünerek devlet kurumlarını göreve çağırdı.
Oysa durum tam tersi görünüyor. Çünkü kastedilen kulüp yüksek ihtimal Fenerbahçe!
Fenerbahçe Başkanı Sayın Ali Koç'un ekim ve kasım aylarında ekranlarda ve Divan'da yaptığı konuşmalarla aşağıdaki altı hakemin Fenerbahçe maçlarına verilmemeye başlaması örtüşmektedir!
'FENERBAHÇE'DEN UZAK TUTUYORLAR'
1) MUSTAFA ÖĞRETMENOĞLU: Bu sezon Fenerbahçe maçlarında hiç VAR görevi alamadı. En son VAR görevini geçen sezon 20. haftadaki Ümraniye-Fenerbahçe maçında almıştı. (23 Ocak 2023)
2) ALPER ULUSOY: Üçüncü haftadaki Fenerbahçe -Başakşehir maçından bu yana Fenerbahçe maçlarında VAR görevi alamadı.
3) KORAY GENÇERLER: Bu sezon Fenerbahçe maçlarında hiç VAR görevi alamadı. En son geçen sezon 22. haftadaki Adana Demirspor-Fenerbahçe maçında görev yapmıştı.
4) SERKAN TOKAT: İlk haftadaki Fenerbahçe-Gaziantep maçından bu yana sarı lacivertlilerin maçlarında VAR görevi alamadı. (AVAR hariç.)
5) HAKAN CEYLAN: Yedinci haftadaki Fenerbahçe-Ç. Rizespor maçından bu yana Fenerbahçe maçına çıkamadı.
6) SUAT ARSLANBOĞA: Son maçı bu sezon 12. haftadaki Adana Demirspor-Fenerbahçe karşılaşması.
Bir başka mühim bilgi; TFF Başkanı hakemlerle yaptığı son online toplantıda; "Tolga Özkalfa'yı görevden aldık" diyor.
Tolga Özkalfa; Fenerbahçe-Kasımpaşa maçının VAR hakemi için disiplin soruşturması açılmasına şiddetle karşı çıkıyor; "Bu bir hakem hatasıdır" diyor. Ve istifa etmesi isteniyor.
Anlaşılan o ki; TFF yöneticileri dengeleri bozacak tavır ve eylemler içinde. Bu çok tehlikeli."
İşte Ünal'ın yazısından öne çıkan kısımlar;
"Gazeteci büyüğümüz Şansal Büyüka'nın hafta içinde; '12 hakemin altısı bir kulüp tarafından ambargolu' iddiasını ortaya attı.
Futbol Federasyonu 'Kulüplerden ambargolu hakemler varmış, disiplin soruşturması açılan hakemler varmış, TFF'nin güçlü üyeleri hakem yönetimleri ile ilgili kulüpçülük yapıyormuş gibi ifadelerin gerçekle ilgisi yoktur' açıklaması yaptı.
Peki gerçekte bu iddianın altı dolu mu, yoksa TFF'nin açıkladığı gibi 'gerçekle ilgisi yok' mu? Gelin ona bakalım…
'O KULÜP GALATASARAY DEĞİL'
Fenerbahçeli bazı yazarlar, hakemlere ambargo koyan kulübün Galatasaray olduğunu düşünerek devlet kurumlarını göreve çağırdı.
Oysa durum tam tersi görünüyor. Çünkü kastedilen kulüp yüksek ihtimal Fenerbahçe!
Fenerbahçe Başkanı Sayın Ali Koç'un ekim ve kasım aylarında ekranlarda ve Divan'da yaptığı konuşmalarla aşağıdaki altı hakemin Fenerbahçe maçlarına verilmemeye başlaması örtüşmektedir!
'FENERBAHÇE'DEN UZAK TUTUYORLAR'
1) MUSTAFA ÖĞRETMENOĞLU: Bu sezon Fenerbahçe maçlarında hiç VAR görevi alamadı. En son VAR görevini geçen sezon 20. haftadaki Ümraniye-Fenerbahçe maçında almıştı. (23 Ocak 2023)
2) ALPER ULUSOY: Üçüncü haftadaki Fenerbahçe -Başakşehir maçından bu yana Fenerbahçe maçlarında VAR görevi alamadı.
3) KORAY GENÇERLER: Bu sezon Fenerbahçe maçlarında hiç VAR görevi alamadı. En son geçen sezon 22. haftadaki Adana Demirspor-Fenerbahçe maçında görev yapmıştı.
4) SERKAN TOKAT: İlk haftadaki Fenerbahçe-Gaziantep maçından bu yana sarı lacivertlilerin maçlarında VAR görevi alamadı. (AVAR hariç.)
5) HAKAN CEYLAN: Yedinci haftadaki Fenerbahçe-Ç. Rizespor maçından bu yana Fenerbahçe maçına çıkamadı.
6) SUAT ARSLANBOĞA: Son maçı bu sezon 12. haftadaki Adana Demirspor-Fenerbahçe karşılaşması.
Bir başka mühim bilgi; TFF Başkanı hakemlerle yaptığı son online toplantıda; "Tolga Özkalfa'yı görevden aldık" diyor.
Tolga Özkalfa; Fenerbahçe-Kasımpaşa maçının VAR hakemi için disiplin soruşturması açılmasına şiddetle karşı çıkıyor; "Bu bir hakem hatasıdır" diyor. Ve istifa etmesi isteniyor.
Anlaşılan o ki; TFF yöneticileri dengeleri bozacak tavır ve eylemler içinde. Bu çok tehlikeli."
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