Ömer Erdoğan, Kovid-19 karantina sürecini anlattı!

Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor'un yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) atlatan teknik direktörü Ömer Erdoğan, fiziki sıkıntı yaşamamasına rağmen karantina sürecinin bile insanı psikolojik olarak zorladığını anlattı.



Erdoğan, geçen yıl ekim ayı içerisinde kendisiyle birlikte takımdaki 17 futbolcu ve bir kulüp çalışanın yaptırdığı Kovid-19 testinin pozitif çıkması üzerine karantinaya alındıklarını söyledi.



Hastalıkla ilgili kendisinde hiçbir belirti oluşmadığını belirten Erdoğan, karantina döneminde psikolojik anlamda sıkıntılar yaşadığını kaydetti.



Kulüp tesislerinde karantinada kalarak tedavisini sürdürdüğünü aktaran Erdoğan, şöyle devam etti:



"Çok şükür o süreci herhangi belirti ve sağlık sıkıntısı yaşamadan atlattım. Ama psikolojik anlamda sıkıntı yaşadığımı söyleyebilirim. Çünkü karantinaya alınıyorsunuz ve sürekli aklınıza kötü şeyler getiriyorsunuz. Zaman zaman nefes darlığı başlıyor. Karantinada oda içerisinde tek kalmanız bile insanı psikolojik olarak çok sıkıntıya sokuyor. Hastalığı düşünmek bile insanı yoruyor ve üzüyor. Hastalığın belirtilerini daha önce televizyondan, etrafımızda bu hastalığa yakalanan insanlardan öğreniyorduk. Açıkçası hastalığa yakalandığınızda 'Acaba nasıl bir belirti olacak, nefesim mi kesilir, hava alabilecek miyim, ateşim mi çıkacak, tat ve koku kaybı olacak mı' gibi sürekli endişe içerisine giriyorsunuz. Belki bir şeyiniz olmasa bile psikolojik anlamda bir şeyleri davet ediyorsunuz. Biliyorsunuz çoğu hastalıklarda psikolojik nedenlerden kaynaklanıyor. Onun için bu süreç insanı çok yıpratıyor ve yoruyor."



"Hem kendimizi hem yakınlarımızı düşünüp öyle hareket edelim"



Ömer Erdoğan, Kovid-19 salgınında tüm dünyanın çok zor bir süreçten geçtiğini ve bir an önce bu sorundan kurtulmak için mücadele verildiğini söyledi.



Herkesin maske, mesafe ve hijyen konusuna çok dikkat etmesini isteyen Erdoğan, şunları kaydetti:



"Herkesin bu işin şakasının olmadığının farkına varması gerekiyor. Gerekli tedbirlerin alınması lazım. Bu virüsün farklı mutasyonlara uğraması ve farklı belirtileri olması insanları endişelendiriyor. İnşallah bir an önce eski sağlıklı günlerimize dönebiliriz. Biliyorum herkes çok sıkıldı ve daraldı çünkü çok uzun bir süreç. Alışık olmadığımız bir süreçten geçiyoruz. Bu işin gerçekten şakası yok. Sağlık sorunu her şeyden çok çok önemli. Ölüme götürebilen bir hastalık olduğu için hem kendimizi hem yakınlarımızı düşünüp öyle hareket edelim. Tedbirlere uymaya özen gösterelim."



Erdoğan, tüm dünyanın en kısa zamanda bu salgından kurtulmasını temenni ederek, hastalık dolayısıyla hayatını kaybedenlere de Allah'tan rahmet diledi.