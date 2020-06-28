Ömer Bayram: 'Asla pes etmeyeceğiz'

Galatasaray'ın Başakşehir ile 1-1 berabere kaldığı maçın ardından Ömer Bayram açıklamalarda bulundu.



Son ana kadar pes etmeyeceklerini ifade eden Ömer Bayram, "Sakatlarımız var, oynayan herkes de elinden geleni yaptı. Beklenmedik bir anda gol yedik ve sonrasında da reaksiyon gösterdik, olmadı. Galatasaray olarak pes etmeyeceğiz, sonuna kadar mücadele edeceğiz. Rakiplerimizin puan kaybetmesini bekleyeceğiz ve biz de kazanacağız" dedi



