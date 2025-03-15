Ömer Ali Şahiner: 'Vazgeçersek biter, yenildiğimizde değil'

Rams Başakşehir'de Umut Güneş ve Ömer Ali Şahiner deplasmanda Trabzonspor'a 3-0 mağlup oldukları maçın ardından açıklamalarda bulundu.



Bordo mavililere karşı birçok fırsat yakalamalarına rağmen değerlendiremediklerini ve şanssız bir şekilde mağlubiyetle ayrıldıklarını ifade eden Güneş, "Maçın başında çok net pozisyonlara girdik, değerlendiremedik. Basit bir golle geriye düştük. Ona rağmen iyi oynadık ama 1-0 geride kapattık. Penaltı kazanıp değerlendiremedik. Yine maçın içindeydik. 1 gol bulunca maçı çevirebilirdik. Penaltıdan sonra 2-0 ve kırmızı oldu. Çok çok şanssız bir maç. Farklı olabilirdi. Puan alamadan ayrılıyoruz." dedi.



"VAZGEÇERSEK BİTER, YENİLDİĞİMİZDE DEĞİL"



Öte yandan mücadeleyi değerlendiren Ömer Ali Şahiner, "Maçın uzun uzun hikayeleri var. Çok git geli oldu bizim adımıza. Öne geçebileceğimiz, farkı yakalayabileceğimiz, devreye 2-1 3-1 önde girebileceğimiz... Hangisi anlatsak acı veriyor. Trabzonspor'un yeni hoca reaksiyonuna karşılık vermek istedik. Yediğimiz gol kırıcı oldu. Kaçırdığımız goller yıkıcı oldu. Karakteri sahaya koymalıyız. Çok buna bağlamam ama şansın da faktörü var. Deniz'in direkten dönen topu, ligimizin en iyi kalecisi Uğurcan'ın performansı vardı. Kırıcı bir mağlubiyet oldu. Tamamen gardımız düştü. Zor zamanlarda ayağa kalkmak, birlikte olmak lazım. İçeride takım arkadaşlarıma söyledim. Ayağa kalkmamız lazım. Kulübün geleneği Avrupa var, işler zor, kötü gidiyor. Vazgeçersek o zaman biter, yenildiğimizde değil... Yapacak bir şey yok. Trabzonspor ve Fatih Hoca'yı tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.



