Ölüm haberi, Fenerbahçe taraftarını yıktı, ayrıldılar

Süper Lig'in 11. haftasında oynanılan Galatasaray - Fenerbahçe derbisi öncesi sarı-lacivertlilere acı haber gelirken 1907 ÜNİFEB Kocaeli Üniversitesi eski üniversite sorumlusu Koray Şener'i in tribünde rahatsızlanarak vefat ettiği bildirildi.Yaşanan bu gelişmenin ardından Galatasaray Türk Telekom Stadyumu'nda yer alan Fenerbahçe taraftarlarının 4'te 3'lük kısmı maçın devre arasında stattan ayrıldı.Kalan taraftarlar da ilerleyen dakikalarda Seyrantepe'den ayrılarak maçı takip etmeyi bırakarak acılarını paylaştılar.Fenerbahçe taraftar platformundan yapılan açıklama şu şekilde;1907 ÜNİFEB Kocaeli Üniversitesi eski üniversite sorumlusu Koray Şener'i in tribünde rahatsızlanırak vefat ettiği haberini üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Kardeşimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine sabırlar dileriz. Camiamızın başı sağolsun...Fenerbahçe Spor Kulübü'nün açıklaması; "Fenerbahçe SK: "Fenerbahçemizin, Türk Telekom Stadyumu'nda oynayacağı maç için stada gelen bir taraftarımızın, kalp krizi geçirerek vefat ettiğini eşsiz bir üzüntü ile öğrendik. Taraftarımıza Allah'tan rahmet; değerli ailesine ve camiamıza başsağlığı diliyoruz"