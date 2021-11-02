BÜKREŞ'TE 0.13 ORTALAMASI VARDI

90 DAKİKAYI HİÇ TAMAMLAYAMADI

RUMEN BASINI: YİNE ATTI

Galatasaray'da Olimpiu Morutan rüzgarı esiyor...Yaz transfer döneminde Steaua Bükreş'ten 3.5 milyon euro bonservis bedeliyle kadroya katılan Rumen oyuncu, her geçen gün performansını üst seviyeye çıkarıyor. Gaziantep FK ile oynanan maçın 45+3.dakikasında muhteşem bir gole imza atarak, SarıKırmızılılar'ın karşılaşmayı kazanmasında önemli rol oynayan 21 yaşındaki 10 numara, taraftarların da gözdelerinden biri oldu.Antep filelerini sarsan Morutan ise Galatasaray'da üçüncü kez gol sevinci yaşadı ve istatistiksel olarak en yüksek gol ortalamasına ulaştı.Futbola Cluj'da başlayan Morutan, 7 maçta forma giydi ve 1 gol attı. (0.14). 2016'da Botoşani'ye transfer olan Morutan, Beyaz-Mavili ekipte ise 59 maça çıktı ve 2 gol, 5 asistlik katkı sağladı. Rumen yıldız, Botoşani'de 0.03 gol ortalaması yakaladı. 2018'de Steaua Bükreş'in yolunu tutan genç oyuncu, Başkent ekibinde tam 107 maçta forma giydi. Bu karşılaşmalarda Bükreş adına 14 gol kaydeden Morutan, 30 defa da gol pası verdi ve maç başına 0.13 gol ortalamasıyla Galatasaray'a transfer oldu. 25 Ağustos'ta Sarı-Kırmızılı takıma imza atan Rumen 10 numara, Cim Bom'da şu ana kadar Avrupa Ligi'nde 3, Süper Lig'de ise 9 olmak üzere toplam 12 karşılaşmada forma giydi.Olimpiu Morutan, bu maçlarda 3 gol, 2 asistlik performans sergiledi. Her 4 maçta 1 gol sevinci yaşayan Morutan, Galatasaray'da 0.25'lik bir ortalama yakalayarak kendini aştı. Sarı-Kırmızılılar ise Rumen oyuncunun gol ve asist yaptığı karşılaşmaların hiç birini kaybetmedi. Cim Bom, bu mücadelelerin 4'ünü kazanırken sadece Kasımpaşa ile berabere kaldı. Öte yandan Olimpiu Morutan, Galatasaray'da forma giydiği bu 12 maçın hiç birinde 90 dakikayı tamamlayamadı. Teknik Direktör Fatih Terim, 21 yaşındaki yıldıza en fazla süreyi 85 dakika ile Lazio maçında verdi. Yıldız isim, son oynanan Gaziantep FK mücadelesinde ise 75 dakika sahada kaldı.Rumen basını, Olimpiu Morutan'ın Gaziantep FK maçında gol atmasını manşetlerine taşıdı. "agerpres.ro", "Morutan'dan bir gol daha" başlığı ile verdiği haberde, yıldız oyuncunun Antep karşısında perdeyi açtığını ve Galatasaray'a galibiyeti getiren isimlerden biri olduğuna vurgu yapıldı.