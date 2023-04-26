Olimpiu Morutan'a sürpriz talip!

Kiralık oynadığı Pisa'nın yanı sıra Salernitana'nın da Olimpiu Morutan'ın menajeriyle temasa geçtiği ve Galatasaray'a resmi transfer teklifi yapacağı öğrenildi.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Olimpiu Morutan'a sürpriz talip!
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26 Nisan 2023 12:51
Galatasaray'ın Serie B takımlarından Pisa'ya kiralık verdiği Olimpiu Morutan, Çizme'de gösterdiği performansla dikkat çekmeyi başardı.

24 maçta 6 gol 7 asistle oynayan genç yeteneği, Pisa Kulübü kadrosunda tutmak istiyor.

5 milyon 750 bin Euro'luk opsiyonun yerine, 3.5 milyon Euro'luk teklif yapmaya hazırlanan Pisa'ya, bir de Serie A'dan rakip çıktı.

Salernitana'nın da Morutan'ın menajeriyle temasa geçtiği ve Galatasaray'a resmi transfer teklifi yapacağı öğrenildi. Sarı-Kırmızılılar da bu transfere sıcak bakıyor. 

 
 

 

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