Galatasaray'ın Serie B takımlarından Pisa'ya kiralık verdiği Olimpiu Morutan, Çizme'de gösterdiği performansla dikkat çekmeyi başardı.24 maçta 6 gol 7 asistle oynayan genç yeteneği, Pisa Kulübü kadrosunda tutmak istiyor.5 milyon 750 bin Euro'luk opsiyonun yerine, 3.5 milyon Euro'luk teklif yapmaya hazırlanan Pisa'ya, bir de Serie A'dan rakip çıktı.Salernitana'nın da Morutan'ın menajeriyle temasa geçtiği ve Galatasaray'a resmi transfer teklifi yapacağı öğrenildi. Sarı-Kırmızılılar da bu transfere sıcak bakıyor.