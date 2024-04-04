Olaylı maç sonrası 2 tahliye kararı!

Trabzonspor ile Fenerbahçe arasındaki olaylı maçta tutuklu taraftarlardan 2'sine tahliye kararı çıktı.

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Olaylı maç sonrası 2 tahliye kararı!
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04 Nisan 2024 00:02
Süper Lig'de Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrası çıkan olaylara karışan 5 taraftarın tutukluluğuna yapılan itirazın reddedilmesinin ardından Hasan Çetinkaya ve Kadir Olgun'un adli kontrol tedbiriyle tahliyesine karar verdi.

Olaylı maçta tutuklanan 5 taraftardan daha önce Mahmut Halil Küçükalioğlu tahliye edilmişti. Böylelikle tutukluların sayısı 2'ye düştü.

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