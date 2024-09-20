Olay Messi itiraf: 'Sarı göstermedim, formasını aldım'

Lionel Messi'ye kırmızı kart göstermemek için ikinci sarı kartını çıkarmadığını söyleyen eski hakem Carlos Chandia, olay itiraflarda bulundu.



"II. SARIYI GÖSTERMEDİM, FORMASINI ALDIM"



Chandia yaptığı açıklamada, "2007 Copa America yarı final maçında Lionel Messi, orta sahada topu eliyle kontrol etti. Meksika'ya bu pozisyonda gol atma şansı yoktu. İkinci sarı kartı göstermedim." dedi.



Bunun nedenini eski hakem şöyle itiraf etti: "Ona 'Maçtan sonra formanı bana verirsen sana ikinci sarı kartı göstermeyeceğim' dedim ve karşılaşma sonrası formasını aladım."



Lionel Messi, Meksika maçında kırmızı kart görmesi halinde finalde Brezilya'ya karşı forma giyemeyecekti.



