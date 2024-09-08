Olay çıktı: Weghorst idmanı yarıda bıraktı!

Jurrien Timber'in yaptığı müdahaleye sinirlenen Wout Weghorst, kısa süreli tartışmanın ardından Hollanda Milli Takım antrenmanı terk etti.

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Olay çıktı: Weghorst idmanı yarıda bıraktı!
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08 Eylül 2024 18:58
Son güncelleme 08 Eylül 2024 19:00
Uluslar Ligi için Hollanda Milli Takımı'nda bulunan Wout Weghorst kriz çıkardı.

Almanya maçı hazırlıklarını sürdüren Hollanda'da Wout Weghorst, antrenmanda takım arkadaşı Jurrien Timber ile karşı karşıya geldi.

ANTRENMANI TERK ETTİ

Jurrien Timber'ın yaptığı sert müdahalenin ardından yerde kalan Wout Weghorst, önce Timber'a serzenişte bulundu ardından formasını çıkartarak antrenmanı terk etti.

KOEMAN ARAYA GİRDİ

İkili arasında yaşanan tartışmayı teknik direktör Ronald Koeman, yatıştırmak istese de başarılı olamadı.

Hollandalı oyuncu, bisikletine atlayarak antrenman sahasından ayrıldı.

32 yaşındaki golcü oyuncu, geçtiğimiz günlerde Burnley'den 2.38 Milyon euro karşılığında Ajax'a transfer olmuştu.


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