Okay Yokuşlu: 'İnşallah gerekeni yapacağız'

A Milli Takım oyunculardan Okay Yokuşlu, Uluslar Ligi'nde oynanacak İzlanda maçı öncesi açıklamalarda bulundu.



İşte Okay Yokuşlu'nun tüm açıklamaları;

"İNŞALLAH GEREKENİ YAPACAĞIZ"



"Amacımız ve hedefimiz kazanmak. Ülkemizdeki maçlar özel oluyor bizim için. Umarım taraftarımızı mutlu edeceğiz. Tek hedefimiz bu. İlk maçta beraberlik ve kırmızı kart ama bu maç geride kaldı. Elimizde bir fırsat var. Bu güzel şehirde, taraftarımızın önünde inşallah gerekeni yapacağız ve 3 puanı alacağız"



"BİREYSEL OLARAK HİSLERİM BİRAZ DAHA FARKLI"



"Bireysel olarak hislerim biraz daha farklıdır. Bu tarz maçlar, kendi şehrinizde olunca özel hissettiriyor. Ama bize her yerde bu duyguları yaşatıyorlar. Tabii ki benim açımdan biraz daha özel bir maç."



"ÇOK KALİTELİ BİR JENERASYON VAR"



"Çok kaliteli bir jenerasyon var. Hocamız da aynı şekilde. Ortamın daha pozitif olduğunu söyleyebilirim. Daha organizeyiz. Güzel bir turnuvanın ardından bu duyguların pekiştiğini söyleyebilirim. Tabii ki inişler ve çıkışlar olacaktır. Takım içindeki arkadaşlık, bütünlük dışarıya da yansıyordur. Bu grubun bir parçası olmaktan çok mutluyum."



"KARAR VERİCİSİ BİZ DEĞİLİZ"



"Maç programının sık olduğu aşikar, sadece bizim için değil, dünyada da böyle. Bunun karar vericisi biz değiliz. Çok az tatiller oluyor. Geçen maçta, büyük bir turnuvanın ardından bir mental olarak zorlanma olmuştur. Bu yoğun maç programı tabii ki oyuncuları mental olarak zorluyordur. Ama şartlara uyum sağlamamız gerekiyor. O yüzden her maçta elimizden geleni yapmalıyız."

