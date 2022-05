Okay Yokuşlu'dan transfer, Trabzonspor ve Türk futbolu yanıtı

İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Getafe'de forma giyen milli futbolcu, gelecek sezon da büyük olasılıkla bu takımın formasını giyeceğini söyledi.Okay, Getafe'nin maçlarını oynadığı Coliseum Alfonso Perez Stadı'nda AA muhabirinin sorularını yanıtladı.Sezon başının kendisi için sıkıntılı geçtiğini belirten Okay, "Bu sene kariyerimin en değişik sezonlarında biri oldu. Alışık olmadığım durumlar yaşandı. West Bromwich'te kalmayı planlıyordum ama salgın olması ve başka sebeplerden dolayı transfer gerçekleşmedi. Celta'daki sezon başı kampında herkes, takımdan ayrılacağım, başka kulübe imza atacağım gözüyle bakıyordu. O yüzden sezon başı kampı da bir nevi takımdan ayrı gibi çalışmıştım. Transfer gerçekleşmeyince takımda kaldım ama o anda takımın içinde tam değildim. İlk 11'i yakalama seviyesinde değildim. Yarım devre öyle geçti. Ondan sonra iyi oynadığım maçlar da oldu ama daha fazla şans bulamayacağımı anladığım zaman takımı değiştirme zamanı geldiğini düşündüm." ifadelerini kullandı.Gelecek sezonki hedeflerinden bahseden Okay Yokuşlu, şöyle konuştu:Milli futbolcu, "" sorusuna, "." yanıtını verdi.Okay Yokuşlu, Türkiye'den kendisine gelen resmi bir teklif de bulunmadığını dile getirdi.Okay, sezon ortasında tercihini Getafe'den yana kullandığını ve bu seçiminden dolayı mutlu olduğunu aktararak şu ifadeleri kullandı:Süper Lig'i mümkün olduğunca takip ettiğini aktarıp, Trabzonspor'u şampiyonluğundan dolayı kutlayan Okay Yokuşlu, kutlama görüntülerinin İspanya'da da konuşulduğunu belirterek, "" değerlendirmesini yaptı.Kutlama görüntülerini büyük bir keyifle izlediğini dile getiren milli futbolcu, "" ifadelerini kullandı.A Milli Takım'ın son iki kampında yer almayan Okay Yokuşlu, ay-yıldızlı formayı yeniden giymek için sıkı çalıştığının altını çizerek, şöyle konuştu:."Dünya Kupası'na katılamamanın tüm futbolcular için üzücü bir durum olduğunu kaydeden Okay, "" şeklinde görüş belirtti.Milli futbolcu, önlerindeki ilk hedefin 2024 Avrupa Şampiyonası olduğunu belirterek, "Bunu yapabileceğimizi gösterdik. Bunu yapacak güce sahip bir takımımız var. O havayı yakaladığımızda neden olmasın? Elimizden geleni yapacağız." değerlendirmesinde bulundu.İspanya'da Türk futboluna olan bakışa da değinen Okay, "" diyerek sözlerini tamamladı.