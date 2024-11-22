Okan Buruk'un zemin çekincesi

Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, Bodrum FK maçın öncesinde stadyumun zemini sebebiyle düşünceli.

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Okan Buruk'un zemin çekincesi
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22 Kasım 2024 10:59
Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, Bodrum FK maçın öncesinde stadyumun zemini sebebiyle düşünceli.

Bodrum FK'nin küçük bir stadyumda oynaması sebebiyle maçta nasıl bir zemin olacağını kestiremeyen Buruk, bozuk bir zemin olması durumunda fiziksel kapasitesi yüksek oyuncuları tercih edecek.

NE DEMİŞTİ?

Bodrum FK maçı öncesi zemin hakkında konuşan Icardi, şu sözleri sarf etmişti;

"Bodrum FK ligin yeni takımlarından biri. Ligde alışık olduğumuz statların dışında bir statta oynayacağız. Zemini bilmiyorum. Zemin nasıl olacak ama karşımızdaki takım özellikle bizim gibi bir takıma karşı ellerinden gelenin en fazlasını yapmaya çalışacak."



 

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