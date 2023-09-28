Okan Buruk'un Wilfried Zaha planı!

Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, takımın yıldız ismi Wilfried Zaha'yı Manchester United'a hazırlıyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Okan Buruk'un Wilfried Zaha planı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
28 Eylül 2023 09:58
Sezonun en flaş transferi Wilfried Zaha için Galatasaray teknik heyeti sabırlı davranıyor.

Hazır olmadan sarı-kırmızılı takıma gelen ve sakatlık yaşayan Zaha'ya son 3 maçın ikinci yarısında görev veren Okan Buruk, Fildişi Sahilli yıldızı, Manchester United deplasmanına ilk 11 için hazırlıyor.

Genç çalıştırıcı, Tecrübeli oyuncuyu Ankaragücü maçında da direkt 11'e sürmeyi düşünmüyor.

30 yaşındaki Zaha'nın Manchester United ile oynanacak Şampiyonlar Ligi maçında tam hazır hale gelmesi bekleniyor.

Zaha, Galatasaray formasıyla şu ana kadar 5 maça çıktı ve 1 asist yaptı.



 
 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery