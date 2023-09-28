Okan Buruk'un Wilfried Zaha planı!

Sezonun en flaş transferi Wilfried Zaha için Galatasaray teknik heyeti sabırlı davranıyor.
Hazır olmadan sarı-kırmızılı takıma gelen ve sakatlık yaşayan Zaha'ya son 3 maçın ikinci yarısında görev veren Okan Buruk, Fildişi Sahilli yıldızı, Manchester United deplasmanına ilk 11 için hazırlıyor.
Genç çalıştırıcı, Tecrübeli oyuncuyu Ankaragücü maçında da direkt 11'e sürmeyi düşünmüyor.
30 yaşındaki Zaha'nın Manchester United ile oynanacak Şampiyonlar Ligi maçında tam hazır hale gelmesi bekleniyor.
Zaha, Galatasaray formasıyla şu ana kadar 5 maça çıktı ve 1 asist yaptı.
Hazır olmadan sarı-kırmızılı takıma gelen ve sakatlık yaşayan Zaha'ya son 3 maçın ikinci yarısında görev veren Okan Buruk, Fildişi Sahilli yıldızı, Manchester United deplasmanına ilk 11 için hazırlıyor.
Genç çalıştırıcı, Tecrübeli oyuncuyu Ankaragücü maçında da direkt 11'e sürmeyi düşünmüyor.
30 yaşındaki Zaha'nın Manchester United ile oynanacak Şampiyonlar Ligi maçında tam hazır hale gelmesi bekleniyor.
Zaha, Galatasaray formasıyla şu ana kadar 5 maça çıktı ve 1 asist yaptı.